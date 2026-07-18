kate middleton le vacanze al mare e il bikini proibito

Kate Middleton si prepara a partire per le vacanze estive con la famiglia, accompagnata da William e i loro tre figli. La destinazione è ancora sconosciuta, ma si ipotizza una località di mare. Dopo qualche settimana, si sposteranno a Balmoral, in Scozia, per trascorrere il mese di agosto insieme al re e alla regina. La duchessa ha scelto di non indossare un bikini durante le uscite pubbliche estive.

Kate Middleton e William stanno per andare definitivamente in vacanza coi loro tre figli, George, Charlotte e Louis. La meta di quest’estate è sconosciuta, almeno per il momento, ma quasi certamente sceglieranno il mare, per poi trascorrere in agosto qualche settimana a Balmoral, in Scozia con Re Carlo e la Regina Camilla. Ma di certo non vedremo più la Principessa del Galles in bikini. Kate Middleton, estate al mare. Le ultime settimane sono state piuttosto impegnative per Kate Middleton, tra la partita di polo di William e la finale di Wimbledon. Ma è arrivato il momento, anche per lei, di pensare alle vacanze. Abitualmente Kate e famiglia si ritagliano qualche giorno al mare, possibilmente in qualche meta esotica. 🔗 Leggi su Dilei.it

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