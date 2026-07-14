Mercato Juventus | le strategie di Carnevali e Massara tra sogni e bilanci

La Juventus lavora su più fronti: da un lato si prepara con Luciano Spalletti, dall’altro si muove nel mercato con Giovanni Carnevali e Ricky Massara. Tra le trattative ci sono il rinnovo del portiere, l’interesse per Brahim Diaz e le manovre in difesa per Lucumí. Le strategie si intrecciano tra sogni e questioni di bilancio, con la società che cerca di rafforzare la squadra mantenendo un equilibrio economico.

Dal nodo portiere alla suggestione Brahim Diaz, fino alle manovre in difesa per Lucumí. La Juventus si muove su due binari paralleli: la preparazione sul campo di Luciano Spalletti e le tortuose vie del calciomercato gestite da Giovanni Carnevali e Ricky Massara. Il diktat della proprietà è chiaro, come scrive Tuttosport oggi: risanare i conti e puntellare la rosa seguendo la regola del “prima vendere e poi comprare”. Esistono tuttavia delle eccezioni per ruoli chiave come il portiere e il centravanti, ritenuti priorità assolute dal tecnico.Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno La caccia al numero uno e l’enigma del centravanti. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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Mercato - La Juventus annuncia Massara

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