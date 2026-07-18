Juve colpo di scena Ekhator | la decisione di Spalletti

Spalletti ha deciso di inserire il nuovo attaccante Ekhator nella rosa della Juventus. Il tecnico ha commentato che il giocatore possiede un potenziale significativo e tutte le caratteristiche per diventare un centravanti completo. La società ha ufficializzato l'acquisto e il giocatore è stato presentato come parte del nuovo progetto. Ekhator arriva con aspettative alte e un ruolo chiave nel reparto offensivo.

Aggiornamenti importanti in casa bianconera: ecco le ultimissime suo nuovo attaccante della Juventus. “ Ekhator ha un potenziale davvero importante potenziale importante e tutte le caratteristiche per diventare un 9 completo. Ha un’età dove c’è da mettergli a disposizione del tempo ma per caratteristiche è forte in maniera visibile “. Luciano Spalletti non ha usato mezzi termini nella prima conferenza dell’anno in casa Juventus e ha speso parole importanti per l’attaccante classe 2006, che lo scorso 1 luglio si è trasferito ufficialmente in bianconero per 16 milioni di euro più 2 di bonus. Spalletti (Ansa Foto) – calciomercato.it Lo stesso... 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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