La Juventus ha confermato ufficialmente l’arrivo di un nuovo giocatore dopo aver acquistato Osayuki Jeff Ekhator. Il mercato dei bianconeri si sta muovendo rapidamente e si prevede un secondo acquisto in entrata nei prossimi giorni. La trattativa è stata ufficializzata, senza ulteriori dettagli sui nomi o sulle modalità di trasferimento. La società sta lavorando per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.

Mercato bianconero in grande fermento in vista della prossima stagione: ecco cosa sta succedendo. La Juventus è pronta a piazzare il secondo colpo in entrata dopo Osayuki Jeff Ekhator. La società di corso Galileo Ferraris è particolarmente attiva e cerca con insistenza un nuovo portiere, un difensore affidabile e un attaccante che possa sostituire al meglio Dusan Vlahovic. Galliani – Ansa Foto calciomercato.it I nomi che circolano alla Continassa sono diversi, da Dibu Martinez a Muharemovic passando per Kolo Muani, e in queste ore è arrivata una nuova conferma sull’ormai imminente colpaccio in entrata da parte della Vecchia Signora. Ecco... 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juve, altro colpo in arrivo dopo Ekhator: c’è la conferma ufficiale

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