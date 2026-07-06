Juve altro colpo in arrivo dopo Ekhator | c’è la conferma ufficiale

Da calciomercato.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Juventus ha confermato ufficialmente l’arrivo di un nuovo giocatore dopo aver acquistato Osayuki Jeff Ekhator. Il mercato dei bianconeri si sta muovendo rapidamente e si prevede un secondo acquisto in entrata nei prossimi giorni. La trattativa è stata ufficializzata, senza ulteriori dettagli sui nomi o sulle modalità di trasferimento. La società sta lavorando per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.

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Mercato bianconero in grande fermento in vista della prossima stagione: ecco cosa sta succedendo.  La Juventus è pronta a piazzare il secondo colpo in entrata dopo Osayuki Jeff Ekhator. La società di corso Galileo Ferraris è particolarmente attiva e cerca con insistenza un nuovo portiere, un difensore affidabile e un attaccante che possa sostituire al meglio Dusan Vlahovic. Galliani – Ansa Foto calciomercato.it I nomi che circolano alla Continassa sono diversi, da Dibu Martinez a Muharemovic passando per Kolo Muani, e in queste ore è arrivata una nuova conferma sull’ormai imminente colpaccio in entrata da parte della Vecchia Signora. Ecco... 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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