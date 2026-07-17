Dopo l'addio di un calciatore, diversi altri svincolati sono disponibili per i club di Serie A. Tra questi, ci sono alcuni attaccanti, centrocampisti e difensori senza contratto, pronti a essere ingaggiati con accordi esclusivamente sull'ingaggio. La lista include giocatori di varie nazionalità e ruoli, attualmente senza squadra e in cerca di nuove opportunità. Le società possono valutare queste opzioni per integrare le rose senza dover affrontare trattative complicate o acquisti definitivi.

È sempre un buon momento per volgere lo sguardo alle occasioni che offre il mercato. Gli svincolati lo sono per definizione: calciatori senza squadra, con i quali bisogna accordarsi soltanto sull'ingaggio. Ce ne sono tanti, tra l'Italia e l'estero, che sembrano appetibili per i club di Serie A, anche grazie ai Mondiali che sono serviti da vetrina, per chi c'è andato. Ecco i nomi più interessanti ancora disponibili. L'ex Real Madrid e Bayern Monaco è stato proposto all'Inter già da diverse settimane, ma non è in cima alle preferenze dei nerazzurri, che cercano colpi più futuribili. Oaktree peraltro non vede con favore questo tipo di operazioni, che comportano spesso commissioni importanti per i procuratori. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dopo Celik? Da Icardi a Kessie, passando per Alaba: ecco gli svincolati doc per i club di Serie A

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