Jenns Fernandez ha corso i 100 metri in meno di dieci secondi per la prima volta. Durante la gara, il velocista cubano ha concluso la prova in un tempo record, segnando un risultato storico. La gara si è svolta in un’atmosfera tesa, con Fernandez che ha migliorato il suo precedente record personale. La doppia volata finale ha portato Fernandez sotto il muro dei dieci secondi, suscitando grande attenzione tra gli appassionati di atletica.

Jenns Fernandez è sceso sotto il muro dei dieci secondi per la prima volta in carriera. Il velocista cubano è riuscito a sfondare il muro simbolo dei 100 metri sulla pista di Arco (in provincia di Trento) in occasione dei QueenAtletica Arco Games, anche se supportato da un vento oltre il limite imposto dal regolamento (+2,0 ms) per ratificare le prestazioni a fini statistici. Lo sprinter del Lagarina Crus Team ha beneficiato di una brezza alle spalle che soffiava a 3,4 ms ed è riuscito a stampare un impattante 9.98: condizioni irregolari, ma vedere solo tre cifre sul tabellone fa sempre effetto, a maggior ragione se si tratta del debutto in società a certi livelli. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Jenns Fernandez scende sotto i 10”! Doppia volata a effetto, prima volta memorabile: l’Italia lo aspetta…

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