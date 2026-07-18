"Cest magnifique!". Quando parla di Kimi Antonelli, a Jacky Ickx si illuminano gli occhi: "È un ragazzo così educato, così solare, e il suo talento è impressionante. Servono tanti giovani come lui in Formula 1". Una F.1 che il campione belga conosce meglio di chiunque altro, avendo attraversato – da pilota prima e da ambasciatore poi – decenni della storia di questo sport. Spa è la sua pista di casa, una delle più iconiche al mondo. Cosa la rende speciale? "È semplicemente magica. Lo era negli anni 70, quando correvo io, e lo è oggi. Ogni curva a Spa è unica, e lo è anche tutto ciò che si respira intorno, che è impossibile replicare altrove: le Ardenne, il clima piovoso, il pubblico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Jacky Ickx a Spa: "Italia sei fortunata, Antonelli è un talento impressionante. Che goduria Hamilton"

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