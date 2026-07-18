Il primo numero di “Jack White, il marchio di fabbrica” sarà in vendita dal 29 luglio, segnando il debutto di una lunga serie inedita divisa in due puntate. La pubblicazione include anche storie di Dylan Dog, Zerocalcare e Shintaro Kago.

Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Abbonati entro il 5 agosto per ricevere la seconda puntata a casa tua. Una delle doti principali che un artista, nella fattispecie un musicista, deve avere, è la personalità, la riconoscibilità, in qualsiasi forma si palesi. E Jack White in questo non è da meno a nessuno. Ogni disco, dagli esordi con i White Stripes al nuovissimo Frozen Charlotte, pur nelle loro diversità, porta il suo inconfondibile marchio di fabbrica. Frozen Charlotte si pone come l’ideale seguito dello strepitoso No Name, quindi ritorno alle radici del rock venato di blues e r&b, senza sovrastrutture, si va all’essenza del suono, e, ancora una volta, fa centro. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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