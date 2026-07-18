italia viva sostiene la candidatura di nino lombardi alla presidenza della provincia

Il presidente uscente della Provincia Nino Lombardi, ricandidato alle elezioni del prossimo 26 luglio, ha incontrato stamane gli amministratori di Italia Viva. Al termine di un sereno colloquio, sono state condivise le linee programmatiche in vista del prossimo mandato, nonché la comune appartenenza all’alleanza politica che governa la Regione Campania. L’indirizzo comune è il rafforzamento del campo largo, in alternativa alle destre. Comunicato Stampa Il gruppo consiliare di opposizione ha presentato un’interrogazione al sindaco di Cusano Mutri. Comunicato Stampa Lauree, dottorati e master protagonisti della cerimonia che ha coinvolto studenti, famiglie, docenti. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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