Italia Viva sostiene la candidatura di Nino Lombardi alla presidenza della Provincia
Il presidente uscente della Provincia, Nino Lombardi, si candida per un nuovo mandato alle elezioni del 26 luglio. Questa mattina ha incontrato gli amministratori di Italia Viva, che sostengono la sua candidatura.
Il presidente uscente della Provincia Nino Lombardi, ricandidato alle elezioni del prossimo 26 luglio, ha incontrato stamane gli amministratori di Italia Viva. Al termine di un sereno colloquio, sono state condivise le linee programmatiche in vista del prossimo mandato, nonché la comune appartenenza all’alleanza politica che governa la Regione Campania. L’indirizzo comune è il rafforzamento del campo largo, in alternativa alle destre. Comunicato Stampa Il gruppo consiliare di opposizione ha presentato un’interrogazione al sindaco di Cusano Mutri. Comunicato Stampa Lauree, dottorati e master protagonisti della cerimonia che ha coinvolto studenti, famiglie, docenti. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
Segui gli aggiornamenti su Italia.
Notizie e thread social correlati
Provincia di Benevento, Italia Viva sostiene Nino LombardiIn vista delle elezioni provinciali del 26 luglio, Italia Viva ha annunciato il sostegno alla ricandidatura del presidente uscente.
Provinciali, via libera alla candidatura di Lombardi: sarà sostenuto anche da Italia Viva ed ex PDLombardi è stata ufficialmente confermata come candidata alle prossime elezioni provinciali, con il sostegno di Italia Viva e di alcuni esponenti...
Temi più discussi: Renzi e Gualtieri alleati per Roma e non solo: Ci sarà una lista di Italia Viva; Il fact-checking dei leader del centrosinistra a Sky; Il giorno dopo | Come le opposizioni hanno festeggiato il voto sulla legge elettorale; Svolta politica per l’ex presidente della Bassa Val Bisagno: lascia il civismo e aderisce a Italia Viva -.
Matteo Renzi rilancia il ruolo di Italia Viva nella costruzione del centrosinistra e, durante la festa estiva del partito a Roma, rivendica la centralità dell'area riformista in vista delle prossime elezioni. L'ex premier sostiene che senza il contributo di Italia Viva il cosi facebook
Elezioni comunali a Civita Castellana, Italia Viva sostiene Corazza candidato sindacoAlessandra Ortenzi, commissario provinciale di Italia Viva, ha preso parte alla presentazione ufficiale della candidatura a sindaco di Danilo Corazza per il Comune di Civita Castellana. Sono ... ilmessaggero.it
Italia Viva Marche sostiene Carnevali per la presidenza della Provincia AnconaIn vista delle elezioni provinciali di domenica 15 marzo, Fabiola Caprari, consigliere comunale del Comune di Montemarciano e presidente delle Marche di Italia Viva, annuncia ufficialmente il ... ansa.it