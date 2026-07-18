provincia di benevento italia viva sostiene nino lombardi

In vista delle elezioni provinciali del 26 luglio, Italia Viva ha annunciato il sostegno alla ricandidatura del presidente uscente. Questa mattina, il candidato ha incontrato gli amministratori del partito, confermando la sua intenzione di candidarsi nuovamente alla presidenza della provincia.

In vista delle elezioni provinciali del 26 luglio, Italia Viva conferma il sostegno alla ricandidatura di Nino Lombardi alla Presidenza.. Il presidente uscente della Provincia Nino Lombardi, ricandidato alle elezioni del prossimo 26 luglio, ha incontrato stamane gli amministratori di Italia Viva. Nello specifico Bepy Izzo, segretario provinciale di Italia Viva e consigliere comunale di Montesarchio, gli amministratori Simona Tessitore di Solopaca e Vincenzo del Rosso di Guardia Sanframondi e i componenti della segreteria provinciale Lorena Pacelli, candidata alle recenti regionali, Nunzio D’Ambrosio e Roberto Stallone. Al termine di un sereno colloquio, sono state condivise le linee programmatiche in vista del prossimo mandato, nonché la comune appartenenza all’alleanza politica che governa la Regione Campania. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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