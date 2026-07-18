Ispettore Seveso cos’è e cosa fa Astorri Ispra | ecco la mappa delle industrie a rischio di incidente rilevante in Italia

Un ispettore Seveso verifica che le aziende a rischio di incidenti rilevanti rispettino le norme di sicurezza. Francesco Astorri di Ispra, con oltre vent’anni di esperienza e una laurea in geologia, spiega che il ruolo consiste nel controllare le fabbriche che manipolano sostanze pericolose. La mappa delle industrie a rischio in Italia è stata aggiornata, evidenziando le aree più soggette a controlli e verifiche per prevenire incidenti.

Roma, 18 luglio 2026 - Francesco Astorri di Ispra, laurea in geologia, esperto di inquinamento da idrocarburi, ispettore Seveso da una ventina d’anni. Prima di tutto, che cosa significa questo titolo, nel concreto? “Un ispettore Seveso va nelle fabbriche a rischio di incidente rilevante per controllare che tutto sia fatto in sicurezza. Ad esempio: che i serbatoi siano a posto, che non ci siano tracce di corrosione, che le valvole e gli allarmi funzionino. Ma soprattutto l’ispettore Seveso controlla che i lavoratori sappiano cosa fare sia per prevenire un incidente ma anche quando c’è un problema. E non interviene mai da solo ma sempre assieme a vigili del fuoco, Inail e Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente o Ispra. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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