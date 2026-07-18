iran teheran pubblica video della distruzione dopo i raid usa

Dopo i raid statunitensi sull’Iran, sono stati diffusi video che mostrano i danni causati. Le immagini, pubblicate dall’agenzia Tasnim, ritraggono uno dei ponti colpiti, con un’auto ribaltata nelle vicinanze. I raid hanno provocato la distruzione di tre ponti e di una galleria. La diffusione delle immagini avviene poco dopo l’attacco, senza ulteriori commenti ufficiali.

Hanno danneggiato tre ponti e una galleria gli ultimi raid Usa sull’Iran. Le immagini pubblicate dall’ agenzia di stampa semi-ufficiale Tasnim mostrano uno dei ponti e un’auto ribaltata a seguito di un attacco. Diversi civili sarebbero rimasti uccisi. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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IRAN, CONTE: ENNESIMA VIOLAZIONE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE

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