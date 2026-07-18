Il Sole invita a proteggersi dai raggi UV, consigliando l’uso di T-shirt anti UV. La raccomandazione arriva da Ilaria Proietti, dermatologa, che evidenzia i rischi legati all’abbronzatura e sottolinea l’importanza di adottare misure di protezione. La frase si rivolge a chi, in passato, si è abituato a esporsi senza precauzioni, anche con prodotti come la vaschetta di latta usata per mungere.

Per quelli che come me appartengono alle generazione che si sono abbronzate come lucertole al sole, con aggiunta di grasso Eutra, dall’inconfondibile vasetto di latta bianco e rosso con bandierina elvetica, utilizzato per mungere “dolcemente” le vacche dal buon latte. Con aggiunta di specchio di cartonare per concentrare i raggi del sole sulla faccia. A pensare mi vengono i brividi. Il sole ( immaginario ma non troppo) allarga le braccia ( che poi sono i suoi raggi) e dice sornione: “Non é colpa Mia. Io Sono Vita. Io Do Vita. Senza di me non c’é Vita”. E noi siamo i suoi sassolini. Tutti i suoi sassolini conoscono il sole, ma non è mica detto che il sole riconosca tutti i sassolini. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Intervista ( immaginaria ma non troppo) al Sole. Danni e benefici. Risponde per Lui, Ilaria Proietti, massima esperta in Dermatologia. Proteggetevi da me. E indossate le t-shirt anti UV. Lo dice il Sole.

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Solo 3 mesi damore—convivendo lui crolla e teme che lei scappi.

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