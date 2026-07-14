Un posto al sole le anticipazioni del 15 luglio 2026 | Alberto vuole Anna ma è troppo tardi
Il 15 luglio 2026, Alberto scopre di essere troppo tardi per conquistare Anna, nonostante il suo desiderio di stare con lei. La soap “Un posto al sole” torna mercoledì sera su Rai 3, proseguendo la sua lunga storia iniziata nel 1996. La trama si concentra sulle tensioni tra i personaggi, con Alberto che realizza di aver perso un’occasione importante. Lo show mantiene il suo pubblico con storie di emozioni e relazioni complicate.
Torna l’appuntamento del mercoledì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di mercoledì 15 luglio 2026. Nella puntata precedente del 14 luglio 2026. Nella puntata di martedì 14 luglio abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Determinato a raccontare la verità a Gianluca, Alberto torna a Napoli insieme ad Anna, ma i suoi piani non andranno come previsto. 🔗 Leggi su Dilei.it
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