Torna l’appuntamento del mercoledì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di mercoledì 15 luglio 2026. Nella puntata precedente del 14 luglio 2026. Nella puntata di martedì 14 luglio abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Determinato a raccontare la verità a Gianluca, Alberto torna a Napoli insieme ad Anna, ma i suoi piani non andranno come previsto. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Un posto al sole, le anticipazioni del 15 luglio 2026: Alberto vuole Anna ma è troppo tardi

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