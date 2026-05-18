Oggi si parla di un nuovo collega invisibile che entra nelle nostre vite lavorative: l'intelligenza artificiale. Non si tratta più di una semplice sperimentazione o di un progetto isolato, ma di uno strumento che viene integrato in vari settori, portando con sé aumenti di produttività e nuove sfide. Le aziende e le istituzioni stanno affrontando questioni legate ai rischi e alla mancanza di regole chiare, mentre questa tecnologia diventa sempre più presente nelle attività quotidiane.

Roma, 18 maggio 2026 – L'intelligenza artificiale non è più una promessa tecnologica né un esperimento confinato ai reparti innovazione. È già dentro il lavoro quotidiano, spesso senza un vero ingresso ufficiale, senza corsi, senza policy aziendali, senza una piena consapevolezza dei rischi. È il nuovo collega invisibile: aiuta a scrivere, sintetizzare, cercare informazioni, preparare report, organizzare idee, prendere decisioni. Ma proprio perché è entrata prima nelle pratiche che nelle regole, sta cambiando il lavoro più rapidamente di quanto aziende, professionisti e istituzioni riescano a governare. La fotografia arriva dalla ricerca della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, realizzata tra aprile e maggio su 840 lavoratori che già utilizzano strumenti di IA. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Oggi c’è un nuovo collega invisibile: l’intelligenza artificiale. Più produttività, più rischi e meno regole

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Futuro Parla: ReVoice e L'Intelligenza Artificiale Che Cura Il Cervello

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