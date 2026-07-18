Era l’estate del 1982, l’Italia aveva vinto i Mondiali di Spagna e celebrava i suoi idoli, fra tutti Paolo Rossi e Dino Zoff, il Paese era attraversato da ondate di calore che ovviamente oggi non ci sembrerebbero più tali, Giuni Russo entrava il 7 agosto nella top ten con il brano di Franco Battiato, Un'estate al mare. Non ne sarebbe più uscita, fino a novembre. Sarà per quell’estate così indimenticabile, per quello che è rimasto un tormentone balneare da 44 anni, per la storia di una prostituta che sogna una vacanza al mare, un harmonizer e una pausa dalle difficoltà della sua vita e per la voce inconfondibile della cantante palermitana che Un’estate al mare si è impressa nella memoria collettiva e non se ne è più andata. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Giuni Russo entra nella Treccani: “Un’estate al mare tra i nostri tormentoni più amati”

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#EstateDAnimo #VentagliDiParole … Pi ffari un pocu 'i friscu Mettu 'a finestra a vanedduzza E mi vaju a ripusari… Strade parallele (Aria siciliana) Giuni Russo feat. Franco Battiato youtu.be/RtUS1s-cJqc?is… via @YouTube x.com