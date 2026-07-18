Inneggiava al martirio | arrestata minorenne

Notizia in breve

Una minorenne è stata arrestata per aver inneggiato al martirio e aver partecipato a gruppi online legati allo Stato Islamico. La ragazza frequentava ambienti digitali riservati e si occupava di raccogliere materiali riguardanti la costruzione di ordigni. Le indagini hanno accertato la sua presenza costante in questi circuiti e la sua attività di supporto e propaganda. La ragazza è stata posta sotto custodia e sono in corso ulteriori verifiche.