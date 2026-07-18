Inneggiava al martirio | arrestata minorenne
Una minorenne è stata arrestata per aver inneggiato al martirio e aver partecipato a gruppi online legati allo Stato Islamico. La ragazza frequentava ambienti digitali riservati e si occupava di raccogliere materiali riguardanti la costruzione di ordigni. Le indagini hanno accertato la sua presenza costante in questi circuiti e la sua attività di supporto e propaganda. La ragazza è stata posta sotto custodia e sono in corso ulteriori verifiche.
Una presenza costante nei circuiti digitali vicini allo Stato Islamico, la partecipazione a gruppi riservati e la raccolta di materiale sulla costruzione di ordigni. Sono gli elementi attorno ai quali ruota l’inchiesta che ha portato all’arresto di una ragazza italiana di origine egiziana di 17 anni, residente in provincia di Pavia, accusata di partecipazione a un’associazione con finalità di terrorismo internazionale.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info
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