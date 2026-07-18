inizia il mediceo young festival i concerti dei talenti di domani

Palazzo Mediceo apre le porte alle nuove generazioni con la prima edizione del Mediceo Young Festival, il nuovo progetto inserito nel Mediceo Live Festival, nato con l’obiettivo di creare un appuntamento stabile dedicato ai giovani. Un’iniziativa pensata per offrire ai ragazzi occasioni di incontro, musica e divertimento in un contesto sicuro per valorizzare al tempo stesso Palazzo Mediceo uno dei luoghi simbolo della Versilia. Gli eventi sono tre. Ad inaugurare il festival sarà stasera alle 21.30 " Lasciatemi Kantare ", format nato a Viareggio che negli ultimi anni ha conquistato le principali discoteche e piazze della Toscana e si è affermato come uno degli appuntamenti più seguiti dell’estate. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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