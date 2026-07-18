Inizia il Mediceo Young Festival I concerti dei talenti di domani
È iniziato il Mediceo Young Festival, evento dedicato ai giovani talenti musicali. La manifestazione si svolge nel Palazzo Mediceo, inserita nel più ampio Mediceo Live Festival. La prima edizione del festival propone concerti di giovani artisti emergenti, con l’obiettivo di offrire loro una piattaforma stabile per esibirsi. La manifestazione si svolge in diverse serate, attirando pubblico e appassionati di musica.
Palazzo Mediceo apre le porte alle nuove generazioni con la prima edizione del Mediceo Young Festival, il nuovo progetto inserito nel Mediceo Live Festival, nato con l’obiettivo di creare un appuntamento stabile dedicato ai giovani. Un’iniziativa pensata per offrire ai ragazzi occasioni di incontro, musica e divertimento in un contesto sicuro per valorizzare al tempo stesso Palazzo Mediceo uno dei luoghi simbolo della Versilia. Gli eventi sono tre. Ad inaugurare il festival sarà stasera alle 21.30 " Lasciatemi Kantare ", format nato a Viareggio che negli ultimi anni ha conquistato le principali discoteche e piazze della Toscana e si è affermato come uno degli appuntamenti più seguiti dell’estate. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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Divertimento in un contesto sicuro: nasce il Mediceo Young Festival che sarà inaugurato da Lasciatemi Kantare facebook
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