Andy Burnham ha annunciato di essere pronto a guidare il Partito laburista, sostituendo Keir Starmer. Ha dichiarato di voler promuovere un cambiamento con focus su decentramento e giustizia sociale, criticando le politiche neoliberali degli ultimi 40 anni che, secondo lui, hanno penalizzato principalmente la classe lavoratrice. Burnham si prepara così a un possibile ruolo di leadership nel Regno Unito, senza ulteriori dettagli su piani specifici o tempistiche.

L’attesa è finita. Andy Burnham (foto sotto) spodesta Keir Starmer e si prepara a governare il Regno Unito promettendo l’avvento di una qualche epifania ispirata al decentramento e a una maggiore giustizia sociale, dopo "40 anni" di ricette neoliberali più o meno fotocopia pagate in primis "dalla working class". "Sono pronto al cambiamento", dice.? A incoronare il 56enne ‘re del Nord’, ex sindaco di Manchester, come nuovo leader del Partito laburista, è un’assise speciale riunita a Londra per decretare quanto si sapeva già: la sua designazione plebiscitaria da parte del gruppo parlamentare di maggioranza e dei sindacati affiliati. Burnham rilancia gli slogan sul miglioramento delle condizioni di vita "in tutti i distretti postali" dell’isola o sulla "reindustrializzazione". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Inizia il dopo Starmer, Burnham leader Labour: "Sono pronto per il cambiamento"

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Keir Starmer Resigns: What Britains Leadership Crisis Reveals About Emotional Intelligence

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