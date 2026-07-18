Inglese sì ma solo passivo | l’Italia precipita al 59º posto nel mondo Ecco perché ascoltiamo tutto ma non parliamo

L’Italia si colloca al 59º posto nel mondo per la competenza in inglese, secondo un rapporto internazionale. La popolazione utilizza spesso contenuti in lingua originale, come serie TV e musica, e interagisce con assistenti vocali e intelligenza artificiale. Tuttavia, la maggior parte delle persone si limita ad ascoltare e non si esprime attivamente in inglese, preferendo non parlare.

Passiamo ore a guardare serie in lingua originale, ascoltiamo musica internazionale, seguiamo influencer che parlano inglese, usiamo assistenti vocali, chiacchieriamo con l'intelligenza artificiale. Eppure, mettici davanti a un colloquio di lavoro o a una riunione con colleghi stranieri, e il più delle volte andiamo in tilt. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Trump: Parliamo inglese perché è la lingua delle nostre originiUn politico ha affermato che negli Stati Uniti si parla inglese perché rappresenta le origini del paese e da mille anni è considerata la lingua della...

Trenta voli militari dall’Italia per la Libia nel solo 2025: l’Onu chiede perché ma il governo non rispondeNel rapporto più recente dell'Onu sulla Libia sono stati segnalati trenta voli militari decollati dall'aeroporto di Pisa tra dicembre 2024 e ottobre...