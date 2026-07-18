Inglese sì ma solo passivo | l’Italia precipita al 59º posto nel mondo Ecco perché ascoltiamo tutto ma non parliamo
L’Italia si colloca al 59º posto nel mondo per la competenza in inglese, secondo un rapporto internazionale. La popolazione utilizza spesso contenuti in lingua originale, come serie TV e musica, e interagisce con assistenti vocali e intelligenza artificiale. Tuttavia, la maggior parte delle persone si limita ad ascoltare e non si esprime attivamente in inglese, preferendo non parlare.
Passiamo ore a guardare serie in lingua originale, ascoltiamo musica internazionale, seguiamo influencer che parlano inglese, usiamo assistenti vocali, chiacchieriamo con l'intelligenza artificiale. Eppure, mettici davanti a un colloquio di lavoro o a una riunione con colleghi stranieri, e il più delle volte andiamo in tilt. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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