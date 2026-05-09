Trenta voli militari dall’Italia per la Libia nel solo 2025 | l'Onu chiede perché ma il governo non risponde
Nel rapporto più recente dell'Onu sulla Libia sono stati segnalati trenta voli militari decollati dall'aeroporto di Pisa tra dicembre 2024 e ottobre 2025. La presenza di queste operazioni è stata evidenziata senza ulteriori dettagli sulle ragioni o sui soggetti coinvolti. L'ente internazionale ha chiesto chiarimenti al governo italiano, ma finora non ha ricevuto risposte ufficiali. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e delle istituzioni.
Nell'ultimo rapporto Onu sulla Libia sono elencati trenta voli militari partiti dall'aeroporto di Pisa verso il Paese Nordafricano, tra dicembre 2024 e ottobre 2025. Il panel di esperti delle Nazioni Unite ha chiesto al governo il motivo di questi viaggi, per verificare il rispetto dell'embargo di armi. Ma non ha ricevuto nessuna risposta.🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Leggi anche: Libia, il governo non risponde all’Onu sull’embargo. E addestra i militari
Leggi anche: Libia, gli esperti Onu: “L’Italia ha violato l’embargo addestrando soldati”. Contestate anche decine di voli militari
Contenuti e approfondimenti
Temi più discussi: Pisa portaerei per Tripoli. Sotto la lente 40 voli con carichi sconosciuti; Emergenza cherosene, il caso dei caccia militari che rubano i rifornimenti ai voli civili; A 92 anni in marcia contro i voli militari americani: è la ‘Walk with Lelia’; La Spagna ordina 30 aerei da addestramento Hürjet di fabbricazione turca per 2,6 miliardi di euro.
Sheinbaum smentisce voli militari Usa sul MessicoLa presidente del Messico Claudia Sheinbaum ha smentito la presenza di voli militari statunitensi nello spazio aereo messicano. La dichiarazione giunge in risposta a un recente avviso dell'autorità ... ansa.it
Lo scandalo dei voli di Epstein e Maxwell in Gran Bretagna sulle piste militari della Raf: il ruolo di Andrea nel «traffico di schiave sessuali»LONDRA - Dalla Battaglia d’Inghilterra al traffico di schiave sessuali: Jeffrey Epstein, il magnate pedofilo americano, usava gli aeroporti britannici come base di smistamento per le giovani ragazze ... corriere.it
Mia mamma oggi "Quando c'è un viaggio da fare, la Giorgia è sempre la prima". Nel 2024 tra viaggi per svago e lavoro sono arrivata a circa 30 voli, risparmiando comunque soldi per il futuro. Penso sarà difficile battere quel record x.com
ITA NON TAGLIA I VOLI (E NON ADEGUA IL COSTO CARBURANTE). NOI CI ANDIAMO A NY, IN CALIFORNIA, GIAPPONE ED ALTRE LOCALITA'.... Leggete qui per capirci qualcosa: ITA DICE QUELLO CHE DICE SIMONDO, OVVERO CHE IL CARBURAN facebook