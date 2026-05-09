Trenta voli militari dall’Italia per la Libia nel solo 2025 | l'Onu chiede perché ma il governo non risponde

Nel rapporto più recente dell'Onu sulla Libia sono stati segnalati trenta voli militari decollati dall'aeroporto di Pisa tra dicembre 2024 e ottobre 2025. La presenza di queste operazioni è stata evidenziata senza ulteriori dettagli sulle ragioni o sui soggetti coinvolti. L'ente internazionale ha chiesto chiarimenti al governo italiano, ma finora non ha ricevuto risposte ufficiali. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e delle istituzioni.

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