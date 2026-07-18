ingerisce una sostanza tossica arrivano i soccorritori e si sentono male pure loro quattro persone in pronto soccorso

Quattro soccorritori sono finiti in pronto soccorso dopo aver ingerito una sostanza tossica durante un intervento nella zona di Pescia. L’incidente è avvenuto venerdì 17 luglio, mentre l’equipaggio della Misericordia di Monsummano prestava assistenza. I soccorritori sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni di salute o sulla natura della sostanza ingerita.

Pescia, 18 luglio 2026 – Se la sono vista brutta i quattro componenti dell’equipaggio della Misericordia di Monsummano che nella serata di ieri, venerdì 17 luglio, sono intervenuti per un soccorso nella zona di Pescia. L’ambulanza era stata chiamata per una donna aveva ingerito una sostanza altamente tossica, un pesticida che tra l’altro non è più nemmeno in commercio. In via precauzionale, considerata la natura della sostanza, i quattro componenti dell’equipaggio sono stati trattenuti in osservazione presso il pronto Soccorso dell’Ospedale SS. Cosma e Damiano di Pescia, su indicazione della Centrale Operativa 118 Pistoia–Empoli. Fortunatamente, nessuno dei soccorritori ha riportato conseguenze e, dopo alcune ore di osservazione, tutti sono stati dimessi e hanno fatto rientro al proprio domicilio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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