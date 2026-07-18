Infantino ha già cambiato il mondo Il calcio del futuro è all’americana

Il presidente della FIFA ha introdotto modifiche che hanno influenzato il calcio internazionale, portandolo verso uno stile più simile a quello americano. Questa svolta sembra essere motivata dalla volontà di aumentare l’interesse per il calcio negli Stati Uniti, dove il football con caschi e placcaggi domina lo sport nazionale. Le riforme hanno già portato a cambiamenti nelle competizioni e nelle strategie di sviluppo, con l’obiettivo di rendere il calcio più popolare nel mercato statunitense.

Roma, 18 luglio 2026 – Forse l’ha fatto perché il soccer negli Stati Uniti non ha mai raggiunto l’attenzione di quello che per loro è il football, quello con caschi e placcaggi. Forse perché la trasformazione dello sport in spettacolo è comunque un fenomeno mondiale che sta toccando praticamente tutte le discipline, quindi tanto vale iniziare a mettere le mani anche sul pallone. Di sicuro Gianni Infantino, al di là delle opinioni politiche sul suo conto, delle critiche degli avversari e delle adulazioni dei seguaci, lascerà un calcio diverso dopo questo mondiale. Con regole cambiate che, ci scommettiamo, non si fermeranno domenica. Chi pensa che siamo di fronte a una parentesi, si sbaglia di grosso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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