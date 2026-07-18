Incidente mortale sulla Statale | un uomo perde la vita ferita una bambina
Un uomo ha perso la vita e una bambina è rimasta ferita in un incidente avvenuto sulla Strada Statale 691 “Fondo Valle Sele” in alta Irpinia. L’incidente ha coinvolto quattro automobili e si è verificato nel tratto di strada. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno portato la bambina in ospedale. La dinamica esatta dello scontro non è ancora stata chiarita.
Tempo di lettura: < 1 minuto Tragedia lungo la Strada Statale 691 “Fondo Valle Sele”, in alta Irpinia, dove un violento incidente ha coinvolto quattro automobili. Il bilancio è di un morto e diversi feriti, tra cui una bambina trasportata in ospedale per accertamenti. L’impatto, avvenuto per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, ha richiesto un imponente intervento dei soccorsi. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco, le pattuglie delle forze dell’ordine e il personale Anas, impegnati nelle operazioni di soccorso, nella messa in sicurezza della carreggiata e nei rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
INCIDENTE MORTALE SUL LAVORO: EGIDIO BERGAMO PERDE LA VITA SUL GRAPPA | 01/04/2026
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