Incidente mortale sulla Statale | un uomo perde la vita ferita una bambina

Notizia in breve

Un uomo ha perso la vita e una bambina è rimasta ferita in un incidente avvenuto sulla Strada Statale 691 “Fondo Valle Sele” in alta Irpinia. L’incidente ha coinvolto quattro automobili e si è verificato nel tratto di strada. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno portato la bambina in ospedale. La dinamica esatta dello scontro non è ancora stata chiarita.