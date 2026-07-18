incendi di autovetture a correggio e a viano

Nella provincia di Reggio Emilia, si sono verificati due incendi di autovetture, uno a Correggio e uno a Viano. Entrambi gli eventi sono stati qualificati come sospetti, con l’ipotesi che possano essere stati appiccati volontariamente. Le forze dell’ordine stanno indagando sui fatti e stanno esaminando le tracce lasciate dai roghi. Nessuna persona è stata ancora identificata come responsabile. I veicoli coinvolti sono stati danneggiati in modo significativo.

Reggio Emilia, 18 luglio 2026 - Si allunga l’elenco degli incendi di autovetture con il forte sospetto che alla base possa esserci un gesto doloso. Anche la scorsa notte, verso le due, i vigili del fuoco di Carpi e di Reggio sono intervenuti d’urgenza in via Sinistra Tresinaro, alla periferia di Correggio, dove era stata segnalata una autovettura in fiamme. Si trattava di una Fiat Cinquecento rimasta completamente distrutta dalle fiamme. Sono giunti sul posto anche i carabinieri di Bagnolo in Piano per effettuare gli accertamenti, insieme ai vigili del fuoco. E’ emerso che l’auto era intestata a una società di autonoleggio con sede nel Torinese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Allarme incendi in provincia: due autovetture in fiamme a poche ore di distanzaNella provincia si sono verificati due incendi di autovetture durante la notte, a circa un’ora di distanza uno dall’altro.

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