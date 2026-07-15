In Francia è stata approvata una legge sul suicidio assistito

In Francia, mercoledì, l’Assemblea nazionale ha approvato definitivamente una legge che legalizza il suicidio assistito. La proposta di legge ha ottenuto 291 voti favorevoli e 241 contrari. La legge permette alle persone malate di chiedere assistenza per terminare la propria vita, previa autorizzazione. La legge entrerà in vigore dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

Mercoledì l’Assemblea nazionale, la camera bassa del parlamento francese, ha approvato in via definitiva la proposta di legge che legalizza il suicidio assistito nel paese: 291 deputati hanno votato a favore, mentre 241 contro. Per entrare in vigore la legge deve ancora ottenere l’approvazione del Consiglio costituzionale, un organo che può essere chiamato a esprimersi sulla legittimità di una norma: è molto improbabile che la rigetti, ma potrebbe chiedere alcune modifiche. La legge rende legale la pratica del suicidio assistito per tutte le persone maggiorenni con cittadinanza francese che soffrono di una «malattia grave e incurabile», che «minaccia la vita in una fase avanzata o terminale», che le sottopone a una «costante sofferenza fisica o psicologica» e che è «insopportabile». 🔗 Leggi su Ilpost.it

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