L’acqua dura fa venire i calcoli? Serve un filtro per l’acqua di rubinetto? Quella frizzante disseta di più? E che dire delle acque alcaline, idrogenate, ossigenate, vitalizzate o “con memoria”? I dubbi legati al consumo di acqua da bere sono molti e spesso generano vere e proprie fake news, che ingannano i consumatori. Proprio per questo il fisico e divulgatore Giorgio Temporelli ha riunito le false credenze su questo fondamentale elemento nel libro “ Acqua e fake news. Il vero e il falso sul mondo dell’acqua ” (Tarka editore). Dai legami con la salute alle acque trattate, fino ai consigli della nonna, è una lettura utile e chiarificatrice per fare scelte giuste ed evitare acquisti inutili. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - In bottiglia, dal rubinetto o dalla borraccia? Fredda o ambiente? Fa venire i calcoli? Tutti i falsi miti (e gli slogan truffaldini) sul consumo di acqua

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