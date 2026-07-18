Rocca Tiepolo, a Porto San Giorgio, diventerà il palcoscenico dei Rishow per due serate, a luglio e agosto. Il primo appuntamento con l’ improvvisazione teatrale alla Rocca è fissato a martedì 21 luglio alle ore 21,15 con ’Prima della prima’. I Rishow non hanno paura di definirlo ’la costruzione del più grande spettacolo al mondo”. Si tratta di una longform divertentissima in pieno stile Rishow: "Gli spettatori potranno assistere alla realizzazione di uno spettacolo, passo dopo passo – spiega Michele Gallucci, direttore artistico e fondatore della compagnia – lo spettacolo è il più grande del mondo perché la creazione parte proprio dal pubblico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Imp-Rocca, arrivano i Rishow. Sarà il pubblico a creare la trama

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