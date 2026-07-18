Le procedure di assunzione in ruolo per gli insegnanti dell’anno scolastico 2026-2027 sono in corso. Sono state pubblicate le graduatorie ancora attive relative ai concorsi precedenti, che risultano essere fondamentali per le assunzioni future. Un aggiornamento recente ha riguardato anche la regione Emilia-Romagna, con una rettifica sui dati disponibili. La conoscenza di queste numeriche è essenziale per comprendere le possibilità di assunzione e le procedure in atto prima dell’attuazione del PNRR3.

Procedure di assunzione in ruolo docenti per l'a.s. 202627. Importante conoscere la consistenza numerica delle graduatorie ancora esistenti dei concorsi. L'articolo Immissioni in ruolo docenti 2026, ecco consistenza graduatorie che precedono il PNRR3 Aggiornato con rettifica Emilia Romagna. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Elenchi regionali ruolo docenti 2026 chi può inserirsi domanda dal 6 al 25 maggio

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