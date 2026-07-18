Immissioni in ruolo docenti 2026 27 | Fase 1 Scelta provincia Aggiornato con Abruzzo

Sono stati assegnati 46.642 posti per le immissioni in ruolo del personale docente dell’anno scolastico 202627. La scadenza per completare le assegnazioni è fissata al 21 agosto. Se si renderà necessario, si procederà con una mini call veloce per coprire eventuali posti residui. La prima fase riguarda la scelta della provincia da parte dei candidati.

Immissioni in ruolo personale docente a.s. 202627: 46.642 posti da attribuire entro il 21 agosto, se si renderà necessario ricorrere alla mini call veloce. Prima fase entro il 30 luglio con lo scorrimento di GaE e concorsi. Il Ministero ha avviato la procedura, ecco i turni aperti. L'articolo Immissioni in ruolo docenti 202627: Fase 1 Scelta provincia Aggiornato con Abruzzo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Immissioni in ruolo docenti 2026/27: Fase 1 scelta della provincia. Errori da evitare

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