Immissioni in ruolo docenti 2026 27 | avvio turni fase 1 Scelta provincia AGGIORNATO con Veneto

Notizia in breve

Le procedure per le immissioni in ruolo dei docenti per l'anno scolastico 202627 sono state avviate, in attesa del decreto ministeriale che stabilirà il numero di posti disponibili. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha richiesto la copertura del 100% delle cattedre vacanti. Gli uffici scolastici sono autorizzati a iniziare le procedure di selezione e assegnazione, con le prime fasi dedicate alla scelta delle province. La prima fase riguarda la selezione territoriale, inclusa anche la regione Veneto.