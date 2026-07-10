Immissioni in ruolo docenti 2026 27 | avvio turni fase 1 Scelta provincia AGGIORNATO con Veneto
Le procedure per le immissioni in ruolo dei docenti per l'anno scolastico 202627 sono state avviate, in attesa del decreto ministeriale che stabilirà il numero di posti disponibili. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha richiesto la copertura del 100% delle cattedre vacanti. Gli uffici scolastici sono autorizzati a iniziare le procedure di selezione e assegnazione, con le prime fasi dedicate alla scelta delle province. La prima fase riguarda la selezione territoriale, inclusa anche la regione Veneto.
Immissioni in ruolo personale docente a.s. 202627: in attesa del decreto ministeriale che indicherà il contingente autorizzato dal MEF (il Ministero ha richiesto la copertura del 100% dei posti vacanti) gli Uffici Scolastici sono autorizzati ad avviare le procedure. Le istruzioni operative. La convocazione nella FASE 1 non comporta proposta di assunzione ma è propedeutica alla fase successiva. Convocazioni per assunzioni in ruolo da concorso docenti: come funzionano Fasi 1 e 2. Si svolgono entro 30 luglio Ecco in quali scuole sono disponibili i posti per le immissioni in ruolo 202627. ATTENZIONE: controllare eventuali modifiche. Fase 1 – data apertura turno: 10 luglio 2026 ore 18. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Immissioni in ruolo su tutti i posti disponibili
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