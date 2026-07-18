Immissioni in ruolo 22026 Liguria su sostegno 27 posti a candidati con titolo estero specializzati Indire ma fuori graduatoria Ecco perché

In Liguria, per le immissioni in ruolo dell’anno scolastico 202627, i vincitori del concorso PNRR3 segnalano che 27 posti destinati al sostegno sono stati assegnati a candidati con titolo estero specializzati, ma fuori graduatoria. La procedura ha comportato una riduzione del contingente previsto, creando sorpresa tra i partecipanti.

Immissioni in ruolo a.s. 202627: i vincitori del concorso PNRR3 in Liguria segnalano una procedura inaspettata, che ha "eroso" il contingente destinato alle assunzioni di ben 27 posti. Si tratta del consolidamento e della conseguente immissione in ruolo di ben 27 posizioni di candidati con titolo estero, il cui posto era stato accantonato nel 202324 e di cui, ci sembra di capire, neanche l'ufficio scolastico aveva inizialmente tenuto conto nella determinazione della suddivisione del contingente, tanto da doverlo rideterminare. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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