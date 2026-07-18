Ilary | Wimbledon un’emozione speciale

E’ la terza marchigiana di sempre a partecipare a Wimbledon. Dopo Camilla Giorgi e Elisabetta Cocciaretto ecco Ilary Pistola, figlia di Andrea coach della Megabox volley Pesaro. La 17enne, nata a Jesi il 18 ottobre del 2008, per la prima sul prato inglese, ha giocato il secondo turno in singolare dopo aver superato le qualificazioni e il secondo turno in doppio, nella categoria Juniores. Una tennista, figlia di un allenatore di pallavolo. "La mia passione per questo sport – dice – nasce proprio da mio padre che da piccola mi ha fatto provare a palleggiare con una racchetta di legno più grande di me e poi successivamente accompagnata a provare minitennis proprio dal mio attuale allenatore Andrea Ramundo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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