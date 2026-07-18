Una società sportiva fondata nel 1985 ha presentato un nuovo logo e annunciato un riassetto per la prossima stagione. La squadra, che ha superato i quarant’anni di attività, punta a salire in Serie D. L’obiettivo è anche migliorare le competenze tecniche e lo sviluppo personale delle atlete. La società si prepara a nuove sfide e a un rinnovamento strutturale.

Una società nata nel 1985, che ha superato i quarant’anni d’attività. E che, con il nuovo riassetto in vista della prossima stagione, punta al salto in Serie D ed alla crescita tecnica e personale del gruppo delle atlete. Si presenta così il "nuovo" Volley Viaccia, che nelle scorse settimane ha visto l’ingresso in società del dirigente sportivo di lungo corso David Bini. Presidente del Museo Viola e dell’Associazione Nazionale Granatieri di Sardegna della sezione di Firenze, sarà vice-allenatore della formazione femminile che parteciperà al prossimo campionato di Prima Divisione, oltre che dell’U19 e dell’U15. Ad allenare le giocatrici sarà invece Davide Bellucci, con il sogno rappresentato dalla promozione in D al termine della prossima annata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Viaccia culla il sogno D. E intanto c’è il nuovo logo

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