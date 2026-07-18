La popolazione della provincia di Monza e della Brianza nel 2025 è di 883.396 abitanti, con una crescita di circa 4.000 unità rispetto all'anno precedente. La maggior parte dell’aumento deriva dall’immigrazione straniera, che compensa il saldo naturale negativo. La crescita complessiva è limitata, ma il contributo degli stranieri rappresenta una quota significativa dell’incremento demografico. La popolazione residente si mantiene stabile grazie a questa dinamica.

La Brianza cresce poco ma solo grazie agli stranieri. Il bilancio demografico della provincia di Monza e Brianza del 2025 si è chiuso con 883.396 residenti, 4.093 abitanti in più rispetto all’anno precedente. Un dato che sembra indicare un territorio in equilibrio ma basta scomporlo per due componenti, italiani e stranieri, per scoprire una dinamica più variabile. A partire dagli elementi più critici per la demografia degli ultimi decenni legati all’invecchiamento della popolazione e al calo delle nascite. Il saldo naturale della provincia, cioè la differenza tra nati e morti, è negativo per 3.429 unità, con 5.422 nascite contro 8.851 decessi, segno di una popolazione che invecchia e non si riproduce a sufficienza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il trend in Brianza. L’immigrazione spinge la crescita

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