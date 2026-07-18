il sostegno della diocesi territorio valorizzato

Nel 2025, la Diocesi di Gubbio ha utilizzato oltre 829 mila euro provenienti dai fondi dell’8xmille della Conferenza episcopale italiana. Questi fondi sono stati destinati a progetti di valorizzazione del territorio e di sostegno alle attività della diocesi.

Sono oltre 829 mila euro le risorse che nel 2025 la Diocesi di Gubbio ha potuto mettere in campo grazie ai fondi dell’8xmille della Conferenza episcopale italiana. Una somma che si traduce in manutenzione delle chiese, sostegno alle attività pastorali, tutela del patrimonio storico e artistico, ma soprattutto aiuti concreti a famiglie e persone in difficoltà. È quanto emerge dal rendiconto illustrato dall’economo diocesano Matteo Andresini, che fotografa la destinazione di 829.405,47 euro, di cui 425.066,28 per culto e pastorale e 404.339,19 per gli interventi caritativi. La voce più consistente riguarda la manutenzione dell’edilizia ecclesiastica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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