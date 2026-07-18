il saluto del procuratore daniele barberini

Il procuratore capo ha salutato colleghi e collaboratori ieri mattina, il suo ultimo giorno di lavoro prima di andare in pensione. Durante l'addio, ha ringraziato per gli anni trascorsi e ha condiviso qualche riflessione sul percorso svolto. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle consuete formalità, senza eventi particolari o discorsi pubblici.

Il procuratore capo Daniele Barberini ieri mattina ha salutato colleghi e collaboratori in ragione del suo ultimo giorno di lavoro prima della pensione. Nell’aula di assise - dove si è svolta la cerimonia - erano presenti anche diversi rappresentanti di istituzioni e forze dell’ordine. Ai tanti che lo hanno voluto ringraziare, si sono uniti pure il sindaco Alessandro Barattoni e la presidente della provincia Valentina Palli. "Salutiamo e ringraziamo il procuratore Daniele Barberini per il prezioso lavoro di questi anni e per la grande disponibilità collaborativa che ha permesso un’ottima interazione tra procura e istituzioni. La sua attenzione, la sua presenza costante e il suo impegno hanno contribuito a tenere alta la guardia su un territorio complesso come il nostro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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