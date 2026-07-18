È stato annunciato che verranno installati i lampioni nella piazza del teatro come parte del rilancio del centro storico. La riqualificazione prevede anche una maggiore collaborazione tra le attività commerciali e l’amministrazione comunale. La riqualificazione della piazza rappresenta uno degli interventi principali per il recupero di questa zona della città. Nessuna data di inizio è stata comunicata finora.

La strada verso la rinascita del centro storico di Cesena passa soprattutto da una più stretta collaborazione tra le attività commerciali che operano nel cuore della città e l’amministrazione comunale. E’ quello che hanno sostenuto tutti i commercianti incontrati dal Resto del Carlino nei giorni scorsi e ai quali abbiamo chiesto di raccontare, dal loro osservatorio, pregi e difetti delle strade o delle piazze nelle quali ogni mattina alzano le saracinesche delle loro attività. Lorenzo Plumari, assessore comunale allo sviluppo economico, la battaglia contro i colossi dell’ e-commerce non è ancora persa? "Guai a pensarlo. Sono fiducioso, non solo per il ruolo che ricopro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il rilancio del centro: "Metteremo i lampioni nella piazza del teatro"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Più sicurezza sotto i lampioni. Dalla piazza a viale Terme, luce in centro e in periferiaNegli ultimi giorni sono stati completati interventi di riqualificazione dell’illuminazione pubblica in diverse zone della città, tra cui piazza e...

Zona Falcata, storia e rilancio al centro del confronto: "Da simbolo del passato a motore del futuro di Messina"Una stretta lingua di terra affacciata sullo Stretto di Messina rappresenta un punto chiave nella storia della città, legata a miti, commerci e...

Argomenti più discussi: Il rilancio del centro: Metteremo i lampioni nella piazza del teatro; Bando regionale per i distretti del Commercio: Cremona candida il progetto Verde & Vetrine. Un investimento di 1,6 milioni di euro per il rilancio di piazza Roma; Chieti, commercio: tavolo con le associazioni.

Il rilancio del centro: Metteremo i lampioni nella piazza del teatroL’assessore annuncia l’intervento: La vogliamo rendere più curata e gradevole. Speriamo di poter ricevere un fondo di 100mila euro per illuminare i portici. ilrestodelcarlino.it