Il rilancio del centro | Metteremo i lampioni nella piazza del teatro

Da ilrestodelcarlino.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stato annunciato che verranno installati i lampioni nella piazza del teatro come parte del rilancio del centro storico. La riqualificazione prevede anche una maggiore collaborazione tra le attività commerciali e l’amministrazione comunale. La riqualificazione della piazza rappresenta uno degli interventi principali per il recupero di questa zona della città. Nessuna data di inizio è stata comunicata finora.

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La strada verso la rinascita del centro storico di Cesena passa soprattutto da una più stretta collaborazione tra le attività commerciali che operano nel cuore della città e l’amministrazione comunale. E’ quello che hanno sostenuto tutti i commercianti incontrati dal Resto del Carlino nei giorni scorsi e ai quali abbiamo chiesto di raccontare, dal loro osservatorio, pregi e difetti delle strade o delle piazze nelle quali ogni mattina alzano le saracinesche delle loro attività. Lorenzo Plumari, assessore comunale allo sviluppo economico, la battaglia contro i colossi dell’ e-commerce non è ancora persa? "Guai a pensarlo. Sono fiducioso, non solo per il ruolo che ricopro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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