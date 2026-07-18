Il pubblico ministero che ha avviato il procedimento legale contro i vertici delle forze di polizia è andato in pensione a inizio luglio. Dal suo ufficio al dodicesimo piano del palazzo di giustizia, aveva una vista su Genova. Le sue attività giudiziarie si sono concluse con il pensionamento. Non ci sono ulteriori dettagli disponibili sulla sua attività o sui procedimenti giudiziari in corso.

Il pubblico ministero che ha portato in tribunale i vertici della polizia italiana è andato in pensione all’inizio di luglio. Dalla finestra del suo vecchio ufficio al dodicesimo piano del palazzo di giustizia può guardare Genova dall’alto.Venticinque anni fa la città fu il centro di una delle più grandi crisi di fiducia tra i cittadini e le istituzioni nella storia repubblicana. Mentre riempie gli scatoloni con la calma di chi ha passato una vita a mettere ordine nelle carte, Enrico Zucca riflette su quello che è avvenuto. Nonostante le indagini che ha condotto insieme ad altri procuratori siano state complicate e abbiano incontrato molti ostacoli, i processi hanno portato a delle condanne e anche le corti internazionali come quella di Strasburgo hanno dato ragione ai procuratori. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Il procuratore che ha portato in tribunale i vertici della polizia

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