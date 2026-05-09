Nozze all’insegna della giustizia L’ex procuratore del Tribunale si sposa con la sua cancelliera
Un matrimonio insolito si è celebrato ieri a Ripalta Guerina, con una cerimonia semplice ma carica di emozione. L’uomo ha 88 anni, mentre la donna non è stata indicata per motivi di privacy. L’ex procuratore del Tribunale ha sposato la sua cancelliera, con cui aveva una relazione. La cerimonia è stata caratterizzata dalla semplicità e dall’affetto tra i due.
RIPALTA GUERINA (Crema) Lui 88 anni, lei. non si dice per galanteria. Ieri si sono detti il fatidico sì con una cerimonia semplice ma emozionante. Lui è Benito Melchionna, procuratore emerito del Tribunale di Crema, ruolo ricoperto fino al settantaduesimo compleanno, nel 2010, poco prima che il Palazzo di Giustizia fosse soppresso. Lei è la cancelliera Giuseppina Svezia, già in tale ruolo quando lui negli anni Ottanta era pretore e rimasta a Crema fino al trasferimento ad altro Tribunale. Entrambi vedovi, si sono ritrovati dopo molti anni e hanno deciso di unire le loro vite. Ieri alle 12.30 Benito e Giuseppina si sono detti sì davanti a un emozionato sindaco di Ripalta Guerina.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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