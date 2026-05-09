Nozze all’insegna della giustizia L’ex procuratore del Tribunale si sposa con la sua cancelliera

Un matrimonio insolito si è celebrato ieri a Ripalta Guerina, con una cerimonia semplice ma carica di emozione. L’uomo ha 88 anni, mentre la donna non è stata indicata per motivi di privacy. L’ex procuratore del Tribunale ha sposato la sua cancelliera, con cui aveva una relazione. La cerimonia è stata caratterizzata dalla semplicità e dall’affetto tra i due.

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