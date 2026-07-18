Il ponte tra sapere e apprendimento

Il Partito Democratico di Pozzuoli ha espresso supporto a un insegnante di Manzoni, coinvolto in una questione di ripresa scolastica. La discussione riguarda se si tratti di una ripartenza o di una tregua temporanea. La questione si concentra sulla necessità di coniugare competenze disciplinari con solide basi pedagogiche. La situazione si inserisce in un contesto di confronto tra diverse interpretazioni sulla gestione dell'insegnamento e sulla continuità educativa.

Il PD di Pozzuoli dà sostegno a Manzoni: ripartenza o tregua temporanea? La competenza disciplinare deve accompagnarsi a solide basi pedagogiche e didattiche: è questa la lezione che Piero Angela continua a lasciarci Piero Angela (Torino 22dic1928; Roma 13ago2022) e la lezione che ancora fatichiamo a imparare: conoscere non basta, bisogna saper insegnare. Ci sono figure pubbliche che attraversano il tempo senza perdere forza. Non perché appartengano alla nostalgia, ma perché continuano a parlare al presente. Piero Angela, grande giornalista e divulgatore, è una di queste. A distanza di anni, il suo modo di intendere la divulgazione scientifica resta un punto di riferimento non solo per chi comunica la scienza, ma per chiunque si occupi di educazione, formazione e trasmissione del sapere. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

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Ponti di Sapere: Architettura della Mediazione Didattica

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