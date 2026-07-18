Il peggior Mondiale di sempre | i capricci di Trump il vassallaggio di Infantino e un business sfrenato che ha stravolto il calcio

La finale del Mondiale 2026 si giocherà tra Spagna e Argentina. Durante il torneo, sono stati evidenti i capricci di Trump, il ruolo di Infantino come figura dominante e un mercato che ha rivoluzionato il calcio. Il torneo è stato caratterizzato da controversie e cambiamenti radicali rispetto alle edizioni precedenti. La competizione si concluderà con questa partita, che chiuderà un’edizione segnata da molteplici tensioni e trasformazioni.

Lo scrivemmo alla vigilia del torneo e ora che siamo all’ atto finale, con la sfida Spagna – Argentina che assegnerà il titolo del Mondiale di calcio 2026, confermiamo: il peggiore di sempre. La telefonata di Trump per rimuovere la squalifica di Balogum prima di Usa – Belgio è stato il momento più alto del libro nero: la picconata del presidente Usa al sistema sportivo e il vassallaggio totale del grande capo Fifa Gianni Infantino hanno scritto una delle pagine più vergognose dello sport, non solo del football. Il ruolo di subalternità diabolico di Infantino è una metafora del calcio di oggi. Basta vedere i prezzi folli dei biglietti, la gente che, secondo il racconto dell’ottimo collega Gianfranco Teotino, si sposterà in elicottero per raggiungere lo stadio dove si disputerà, ai margini di New York, la finale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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La miglior #Spagna del Mondiale - tornata sui livelli siderali di 2 anni fa - batte nettamente la peggior #Francia del torneo. Dominio assoluto del centrocampo spagnolo. Lavoro straordinario di #delaFuente (37 partite senza sconfitte). Possibile finale x.com

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