Il papà di Beatrice Belcuore carabiniera suicida | Non l’hanno tutelata se nell’Arma chiedi aiuto sei marchiato

Da fanpage.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il padre di Beatrice Belcuore, carabiniera morta nel 2015 nella Scuola Marescialli di Firenze, ha dichiarato che sua figlia non è stata tutelata dall’Arma. Ha affermato che chi chiede aiuto all’interno dell’istituzione viene marchiato e temeva ripercussioni. Il caso è stato archiviato come suicidio, ma la famiglia continua a nutrire dubbi sulla versione ufficiale.

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Il caso di Beatrice Belcuore, allieva 26enne morta nella Scuola Marescialli di Firenze, è stato archiviato come suicidio nel 2015. Ma i dubbi della famiglia restano. A Fanpage.it parla il padre Stefano, ex brigadiere dei carabinieri, che denuncia le anomalie sui rilievi investigativi e il tabù della salute mentale all'interno dell'Arma: "Nelle accademie militari ti impostano per essere un robot, se mostri fragilità vieni giudicato inadatto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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