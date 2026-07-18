Il club ha svelato oggi le nuove divise ufficiali, Home e Away, con un design che richiama le radici della provincia. Le maglie portano simboli e dettagli ispirati alla cultura locale, con l’obiettivo di rappresentare l’identità della comunità. La presentazione è avvenuta attraverso un evento pubblico, senza comunicazioni ufficiali aggiuntive. Le nuove maglie saranno in vendita nei negozi ufficiali e online a partire dalla prossima settimana.

Il Padova ha lanciato oggi le prime due maglie (Home e Away). "Prima delle gradinate, ci sono le cose che ci hanno cresciuto. Persone autentiche, tradizioni, posti sinceri e gesti che costruiscono un’identità. In ogni angolo di Padova e della sua provincia, batte un cuore biancoscudato. La fede nasce da un territorio, e ogni volta che la squadra scende in campo, quel territorio entra con lei" si legge nel comunicato. La bianca classica ha delle righine sottili rosse orizzontali, quella rossa presenta la novità di triangolini sulla manica e sul rosso in filigrana ci sono alcuni simboli della città. 🔗 Leggi su Padovasport.tv

Segui gli aggiornamenti su Padova.

© Padovasport.tv - Il Padova presenta le nuove maglie: dentro c'è l'anima della provincia laboriosa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Calcio serie C, le nuove maglie del Perugia saranno presentate il 7 luglio

Nettuno, Petriconi presenta il libro che racconta l’anima della cittàNella città di Nettuno, si svolge la presentazione di un libro che raccoglie immagini e frammenti di storia locale.

Argomenti più discussi: Calcio Padova, mister Calabro si presenta: Oroglioso di essere qui, sento vibrazioni importanti; Il Padova presenta le nuove maglie, omaggio alla Provincia laboriosa; Antonio Calabro si presenta al Padova nel segno di Sant’Antonio; I nuovi Home e Away Kit 2026/27 del Calcio Padova realizzati da Macron.

Il Padova presenta le nuove maglie, omaggio alla ProvinciaIl Padova ha lanciato oggi le prime due maglie (Home e Away). Prima delle gradinate, ci sono le cose che ci hanno cresciuto. Persone autentiche, tradizioni, posti sinceri e gesti che ... padovasport.tv

Congratulazioni a @PpBombardieri riconfermato segretario generale @UILofficial e buon lavoro. Unione dei #lavoratori e delle organizzazioni che li rappresentano in questo momento storico è fondamentale perché cambiano società e punti di riferimento me x.com