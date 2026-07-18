È iniziato a piovere durante le partite, causando sospensioni e ritardi. Le condizioni meteorologiche avverse hanno influenzato l’organizzazione e le partite del torneo. I prezzi elevati per biglietti e servizi sono stati un altro problema. Inoltre, le ingerenze politiche di una figura statunitense hanno sollevato polemiche. Questi elementi hanno contribuito a rendere il Mondiale americano un evento segnato da difficoltà e critiche.

E poi è iniziato a piovere. No, non è una citazione di una frase sfuggita a Walter Mazzarri, ai tempi dell’Inter, per spiegare un pareggio contro l’Hellas Verona, ma un modo per dire che anche il meteo non ha dato una mano a questo Mondiale americano. Alcune partite, inutile dirlo, sono state condizionate dal grande caldo e si è giocato più volte con la colonnina di mercurio oltre i 35 gradi. Impossibile con certi tassi di umidità andare a ritmo elevato. Più facile giocare per chi aveva un minor tasso tecnico e ha pensato soprattutto a difendersi. Qualcuno avrà rimpianto gli stadi con aria condizionata del 2022 in Qatar. E pensare che c’era chi li criticava. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Meteo.

© Gazzetta.it - Il meteo, i prezzi folli, le ingerenze di Trump e molto altro: perché è stato un disastro Mondiale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Mondiale 2026 tra prezzi folli, proteste in Messico e inquinamentoIl Mondiale 2026 sta attirando l’attenzione non solo per le partite in programma, ma anche per le polemiche che lo circondano.

Le ingerenze di Trump in America LatinaIl 12 giugno, attraverso il suo account su Truth, l'ex presidente degli Stati Uniti ha riferito che il Comando sud ha condotto un'operazione militare...

Argomenti più discussi: Il meteo, i prezzi folli, le ingerenze di Trump e molto altro: perché è stato un disastro Mondiale; Raid Usa in Iran e Trump contro Teheran: in rialzo i prezzi del petrolio.

Post invecchiato benissimo. #Trump #Infantino #Balogun x.com

Trump annuncia il discorso alla nazione: cosa può cambiare per i mercatiAvviso esplicito sui rischi: Il trading degli strumenti finanziari e/o di criptovalute comporta alti rischi, compreso quello di perdere in parte, o totalmente, l’importo dell’investimento, e potrebbe ... it.investing.com

Tracker degli Uragani — una nuova integrazione HACS che mostra localmente il cono di previsione live del NHC reddit

Bombe e inflazione. Trump in delirio mentre i prezzi corrono: Prenderemo Kharg. Poi fa dietrofrontBombarderemo ancora, e di più, anche stanotte. Sono finiti. Donald Trump parla all'Iran ma al tempo stesso parla ai mercati. Alla vigilia della più grande quotazione in Borsa di sempre, l'Ipo di ... huffingtonpost.it