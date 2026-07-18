Il Melonellum viaggia verso il Senato con l’incognita della Consulta

Il Melonellum sta per essere inviato al Senato, ma il percorso è incerto a causa di questioni costituzionali sollevate sul testo. La legge elettorale presenta diverse criticità, tra cui la questione delle preferenze, che sarà riproposta dal relatore. Non ci sono ancora tempi definiti per l’approvazione, e si attendono eventuali interventi o modifiche prima di un possibile voto in aula.

Legge elettorale Incerti i tempi per l’approvazione, ma il testo è pieno di problemi costituzionali. Lupi annuncia che riproporrà le preferenze Legge elettorale Incerti i tempi per l’approvazione, ma il testo è pieno di problemi costituzionali. Lupi annuncia che riproporrà le preferenze Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Abbonati entro il 5 agosto per ricevere la seconda puntata a casa tua. Passato, non indenne, lo scoglio della Camera al Melonellum ora tocca la navigazione a Palazzo Madama, dove l’assenza di turbolenze non è in ogni caso assicurata. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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