il lido grande villaggio animato sbarcano i personaggi della warner

Oggi e domani, il Lido si trasforma in un grande villaggio con i personaggi più noti della Warner Bros, rivolto a bambini, ragazzi e famiglie.

Oggi e domani il Lido si trasformerà in un grande villaggio animato, con i personaggi più celebri della Warner Bros, aperto a ragazzi, bambini e famiglie. Grazie al celebration tour della ‘ Warner Bros. Discovery Italia ’, ci si potrà arrampicare sulla parete ispirata allo skyline di Gotham City nell’area dedicata a Batman o sfidarsi sul campo da basket di Space Jam, nei 30 anni del celebre film del 1996. Si potrà anche salire a bordo della leggendaria Mystery Machine di Scooby-Doo o farsi una foto mentre si esce dalla porta di una casa Hobbit, per celebrare i 25 anni dall’uscita de ‘ La Compagnia dell’Anello ’. Il lungomare Simonetti sarà ‘invaso’ dai personaggi e dalle storie della Warner Bros. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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