Il Lago di Garlate off limits | Colpa del depuratore di Lecco

Il Lago di Garlate è stato dichiarato inaccessibile a causa di un sversamento di sostanze inquinanti provenienti da un depuratore di Lecco. Le autorità hanno imposto il divieto di balneazione e di accesso alle rive, dopo che analisi hanno rilevato un aumento dei livelli di contaminanti nelle acque. La situazione ha generato preoccupazione tra i residenti e gli utenti del lago, che si trovano impossibilitati a usufruire delle aree pubbliche e delle attività ricreative lungo le sponde. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito i tempi di ripristino delle condizioni.

Chissà cosa direbbe oggi Lucia o scriverebbe Alessandro Manzoni se conoscessero le condizioni in cui versa il lago dell’ Addio monti sorgenti dall’acque. Il lago di Garlate è inquinato e non ci si può fare il bagno. È il vero lago dei “Promessi sposi“ da cui sono salpati Renzo e Lucia per scappare da Pescarenico. "È colpa del depuratore di Lecco ", denuncia Dante De Capitani, sindaco di Pescate, che con Lecco, Vercurago e Garlate, si affaccia sul piccolo bacino subito a valle del ramo lecchese del lago di Como, dopo che "l’Adda rincomincia, per ripigliar poi nome di lago". "Speriamo che venga costruito presto il nuovo depuratore – prosegue il primo cittadino pescatese –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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