Il killer gioca con il fuoco | tutto quello che c’è da sapere sul film su Rai 2

Il killer gioca con il fuoco: trama, cast e streaming del film su Rai 2. Il killer gioca con il fuoco è il film in onda questa sera, sabato 18 luglio 2026, alle ore 21.20 su Rai 2. Si tratta di un avvincente thriller americano del 2025 diretto da Alexandre Carrière. Ma qual è la trama e il cast? Ecco tutte le informazioni. Trama. Dopo essere sopravvissuti a un incendio domestico quasi fatale, i coniugi in crisi Natalie e Loughlin finiscono nel mirino di un vigile del fuoco ossessivo, il cui unico scopo è separare la coppia per prendere il posto del marito e avere Natalie tutta per sé. Il killer gioca con il fuoco: il cast del film. Qual è il cast del film? Tra gli attori protagonisti Kirsten Comerford, Stephen Adekolu, Brett Geddes. 🔗 Leggi su Tpi.it

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