Il killer gioca col fuoco debutta in prima visione su Rai 2 con una storia ricca di suspense. Scopri la trama del thriller psicologico di Alexandre Carrière, il cast e la durata del film. Stasera in TV su Rai 2 arriva una prima visione da brivido. Sabato 18 luglio alle ore 21:20, il prime time della rete si accende con il thriller Il killer gioca col fuoco (titolo originale: Playing with Fire), diretto da Alexandre Carrière. La pellicola segue la drammatica vicenda di Natalie e Loughlin, una coppia già in crisi che, dopo aver visto la propria casa quasi completamente distrutta da un incendio, si ritrova legata a Jack, il vigile del fuoco eroe della serata. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Il killer gioca col fuoco, stasera su Rai 2: trama, cast e quanto dura il film

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